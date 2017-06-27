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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЗвезда Человека-паука: Возвращение домой подтвердил теорию поклонников Железного человека 2
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Звезда «Человека-паука: Возвращение домой» подтвердил теорию поклонников «Железного человека 2»


Звезда Человека-паука: Возвращение домой подтвердил теорию поклонников Железного человека 2
Фото: AmericaRU.com
Не так часто теории поклонников подтверждаются. Но Том Холланд (Tom Holland), который играет Питера Паркера в предстоящем «Человеке-пауке: Возвращение домой» заявил, что теория поклонников относительно появления его героя в «Железном Человеке 2».

В фильме киновселенной Marvel есть сцена с мальчиком в маске Железного человека, который противостоит роботу. Когда враг пытается уничтожить ребенка, герой спасает его. И недавно поклонники предположили, что маленький мальчик на самом деле Питер Паркер.

В качестве доказательства можно привести тот факт, что сцена, о которой идет речь, происходит в Квинсе, районе Нью-Йорка, где живет Паркер. Кроме того, второй фильм «Железный человек» вышел на экраны примерно 6 лет назад, когда мальчику было около девяти лет. В предстоящем фильме Человеку-пауку 15 лет, а соответственно это может быть Паркер. В интервью с Huffington Post Холланд заявил, что поклонники правы, и это действительно Паркер в детстве.
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