Звезда «Человека-паука: Возвращение домой» подтвердил теорию поклонников «Железного человека 2»

Фото: AmericaRU.com
В фильме киновселенной Marvel есть сцена с мальчиком в маске Железного человека, который противостоит роботу. Когда враг пытается уничтожить ребенка, герой спасает его. И недавно поклонники предположили, что маленький мальчик на самом деле Питер Паркер.
В качестве доказательства можно привести тот факт, что сцена, о которой идет речь, происходит в Квинсе, районе Нью-Йорка, где живет Паркер. Кроме того, второй фильм «Железный человек» вышел на экраны примерно 6 лет назад, когда мальчику было около девяти лет. В предстоящем фильме Человеку-пауку 15 лет, а соответственно это может быть Паркер. В интервью с Huffington Post Холланд заявил, что поклонники правы, и это действительно Паркер в детстве.
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