Звезда «Человека-паука: Возвращение домой» подтвердил теорию поклонников «Железного человека 2»

27 июня 2017 года, 20:02

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115149

Не так часто теории поклонников подтверждаются. Но Том Холланд (Tom Holland), который играет Питера Паркера в предстоящем «Человеке-пауке: Возвращение домой» заявил, что теория поклонников относительно появления его героя в «Железном Человеке 2».В фильме киновселенной Marvel есть сцена с мальчиком в маске Железного человека, который противостоит роботу. Когда враг пытается уничтожить ребенка, герой спасает его. И недавно поклонники предположили, что маленький мальчик на самом деле Питер Паркер.В качестве доказательства можно привести тот факт, что сцена, о которой идет речь, происходит в Квинсе, районе Нью-Йорка, где живет Паркер. Кроме того, второй фильм «Железный человек» вышел на экраны примерно 6 лет назад, когда мальчику было около девяти лет. В предстоящем фильме Человеку-пауку 15 лет, а соответственно это может быть Паркер. В интервью с Huffington Post Холланд заявил, что поклонники правы, и это действительно Паркер в детстве.