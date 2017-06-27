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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВ Аризоне за неделю произошло более 190 передозировок опиоидами; 15 человек погибли
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В Аризоне за неделю произошло более 190 передозировок опиоидами; 15 человек погибли


В Аризоне за неделю произошло более 190 передозировок опиоидами; 15 человек погибли
Фото: AmericaRU.com
За прошедшую неделю в штате Аризона произошел 191 случай передозировки опиодами. В течение последних семи дней медики и специалисты по реагированию в чрезвычайных ситуациях сообщили о 15 смертельных случаях, говорится в заявлении Департамента здравоохранения Аризоны.

«Новые данные дают нам четкую картину, которой мы не располагали раньше. Мы будем искать решение в области общественного здравоохранения, направленное на пресечение опиоидной эпидемии», - сказал губернатор Даг Дьюси (Doug Ducey). В настоящее время предпринимаются меры по повышению осведомленности об опасностях передозировки болеутоляющими. Кроме того, Дьюси издал исполнительный приказ, требующий, чтобы Департамент социального обеспечения Аризоны каждую неделю представляла статистические данные о передозировках опиодами.

По данным департамента, на прошлой неделе были зарегистрированы 18 детей с симптомами синдрома отмены. В 2016 году было зафиксировано 790 случаев смерти от опиоидов в штате, что является самым большим количеством в истории Аризоны.
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