В Аризоне за неделю произошло более 190 передозировок опиоидами; 15 человек погибли

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«Новые данные дают нам четкую картину, которой мы не располагали раньше. Мы будем искать решение в области общественного здравоохранения, направленное на пресечение опиоидной эпидемии», - сказал губернатор Даг Дьюси (Doug Ducey). В настоящее время предпринимаются меры по повышению осведомленности об опасностях передозировки болеутоляющими. Кроме того, Дьюси издал исполнительный приказ, требующий, чтобы Департамент социального обеспечения Аризоны каждую неделю представляла статистические данные о передозировках опиодами.
По данным департамента, на прошлой неделе были зарегистрированы 18 детей с симптомами синдрома отмены. В 2016 году было зафиксировано 790 случаев смерти от опиоидов в штате, что является самым большим количеством в истории Аризоны.
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