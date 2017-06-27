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Женщина пыталась открыть дверь аварийного выхода на рейсе в Хьюстон


Женщина пыталась открыть дверь аварийного выхода на рейсе в Хьюстон
Фото: AmericaRU.com
Во время рейса Southwest Airlines из Лос-Анджелеса в Хьюстон американка попыталась открыть дверь аварийного выхода. В заявлении авиакомпании говорится, что капитан рейса 4519 решил приземлиться в Международном аэропорту Корпус-Кристи, после того как экипаж был обеспокоен поведением одного из пассажиров.

Генриетта Моквуа (Henrietta Mokwuah) сказала, что она была свидетелем того, как женщина пыталась открыть аварийный выход, когда самолет находился на высоте в несколько километров. «Она сорвала кусок обивки салона лайнера», - сказала женщина. Кроме того, по ее словам, женщина выглядела неуравновешенной.

Терренс Франклин (Terrance Franklin) заявил, что видел женщину в терминале международного аэропорта Лос-Анджелеса, и ее состояние было таким же. Нарушительницу порядка передали сотрудникам правоохранительных органов, после чего рейс продолжил путь, но прибыли в пункт назначения на пять часов позже.
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