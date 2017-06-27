Женщина пыталась открыть дверь аварийного выхода на рейсе в Хьюстон

27 июня 2017 года, 19:04

Фото: AmericaRU.com

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Во время рейса Southwest Airlines из Лос-Анджелеса в Хьюстон американка попыталась открыть дверь аварийного выхода. В заявлении авиакомпании говорится, что капитан рейса 4519 решил приземлиться в Международном аэропорту Корпус-Кристи, после того как экипаж был обеспокоен поведением одного из пассажиров.Генриетта Моквуа (Henrietta Mokwuah) сказала, что она была свидетелем того, как женщина пыталась открыть аварийный выход, когда самолет находился на высоте в несколько километров. «Она сорвала кусок обивки салона лайнера», - сказала женщина. Кроме того, по ее словам, женщина выглядела неуравновешенной.Терренс Франклин (Terrance Franklin) заявил, что видел женщину в терминале международного аэропорта Лос-Анджелеса, и ее состояние было таким же. Нарушительницу порядка передали сотрудникам правоохранительных органов, после чего рейс продолжил путь, но прибыли в пункт назначения на пять часов позже.