Женщина пыталась открыть дверь аварийного выхода на рейсе в Хьюстон

Фото: AmericaRU.com
Генриетта Моквуа (Henrietta Mokwuah) сказала, что она была свидетелем того, как женщина пыталась открыть аварийный выход, когда самолет находился на высоте в несколько километров. «Она сорвала кусок обивки салона лайнера», - сказала женщина. Кроме того, по ее словам, женщина выглядела неуравновешенной.
Терренс Франклин (Terrance Franklin) заявил, что видел женщину в терминале международного аэропорта Лос-Анджелеса, и ее состояние было таким же. Нарушительницу порядка передали сотрудникам правоохранительных органов, после чего рейс продолжил путь, но прибыли в пункт назначения на пять часов позже.
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