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Главная страница → Раздел: В миреКоролеве увеличат содержание на 6 миллионов фунтов стерлингов
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Королеве увеличат содержание на 6 миллионов фунтов стерлингов


Королеве увеличат содержание на 6 миллионов фунтов стерлингов
Фото: AmericaRU.com
Содержание королевской семьи за счет государственных средств увеличится на 8 процентов, так как прибыль Crown Estate выросла на 24 миллионов фунтов стерлингов.

В 2018-2019 финансовом году суверенный грант, из которого оплачиваются заработная плата королевского дома, официальные поездки и содержание дворцов, увеличится более чем на 6 миллионов фунтов стерлингов. Это объясняется тем, что официальные чистые расходы королевы в прошлом году увеличились на 2 миллиона фунтов стерлингов, до почти 42 миллионов фунтов стерлингов.

Казначей королевы, сэр Алан Рейд (Alan Reid), сказал, что королева представляет собой «отличное соотношение цены и качества». «Когда вы смотрите на прошлогодние счета, то уведите, что нижней линией Суверенного гранта является эквивалент равный 65 пенсам на человека в год. Это цена штампа первого класса», - заявил он.
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