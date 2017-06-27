Половина обезболивающих, отпускаемых по рецепту, попадают к людям, страдающих тревогой и депрессией

27 июня 2017 года, 18:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115141

Новый законопроект в области здравоохранения предлагает ряд бюджетных сокращений, и 2,5 миллиона американцев, страдающих опиоидной зависимостью, находятся в зоне риска. Еще больше усложняет проблему новое исследование, которое показало, что половина обезболивающих, отпускаемых по рецепту, попадают к людям, страдающим тревогой и депрессией.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Board of Family Medicine». Специалисты Школы медицины Гейзеля обнаружили, что более половины всех опиоидов, отпускаемых по рецепту, ежегодно продают пациентам с тревогой и депрессией. То, что эти двое идут рука об руку, неудивительно - боль и депрессия, в частности, взаимосвязаны – но эксперимент показал тревожную тенденцию.Ученые также определили, что взрослые, страдающие тревогой и/или депрессией, более чем в три раза чаще употребляют опиоиды, чем те, у кого нет психических расстройств: 18,7 процентов против 5 процентов, соответственно. В то время как некоторые люди с проблемами психического здоровья могут испытывать хроническую боль, расстройства могут затруднить их оценку собственных страданий.