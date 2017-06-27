Половина обезболивающих, отпускаемых по рецепту, попадают к людям, страдающих тревогой и депрессией

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Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Board of Family Medicine». Специалисты Школы медицины Гейзеля обнаружили, что более половины всех опиоидов, отпускаемых по рецепту, ежегодно продают пациентам с тревогой и депрессией. То, что эти двое идут рука об руку, неудивительно - боль и депрессия, в частности, взаимосвязаны – но эксперимент показал тревожную тенденцию.
Ученые также определили, что взрослые, страдающие тревогой и/или депрессией, более чем в три раза чаще употребляют опиоиды, чем те, у кого нет психических расстройств: 18,7 процентов против 5 процентов, соответственно. В то время как некоторые люди с проблемами психического здоровья могут испытывать хроническую боль, расстройства могут затруднить их оценку собственных страданий.
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