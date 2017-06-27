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ЕС оштрафовал Google на рекордную сумму


ЕС оштрафовал Google на рекордную сумму
Фото: AmericaRU.com
Антимонопольное ведомство Европейского союза оштрафовало Google на рекордную сумму - 2,42 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов) – за манипуляции с поисковыми запросами.

Это самый большой штраф, который был предъявлен одной компании. Предыдущий рекорд принадлежал Intel, которая в 2009 году была оштрафована на 1,06 миллиарда евро. Европейская комиссия заявила, что у самой популярной поисковой системы Интернета в мире есть 90 дней, чтобы прекратить практику. В противном случае компании придется выплатить дополнительный штраф в размере 5 процентов от ежедневного оборота Alphabet, материнской компании.

Ранее Google обвиняли в том, что она платит производителям смартфонов за предварительную установку Google Search на устройствах. Кроме того, компания устраняла конкурентов путем ограничения их способности размещать поисковую рекламу на сторонних сайтах. Теперь комиссия установила, что Google, которая в большинстве европейских стран занимает 90 процентов рынка поисковиков, систематически показывала собственный сервис в первых строчках и понижала рейтинг конкурентов в результатах поиска.
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