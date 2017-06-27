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Главная страница → Раздел: АналитикаС приходом Трампа к власти положительное отношение мира к США изменилось
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С приходом Трампа к власти положительное отношение мира к США изменилось


С приходом Трампа к власти положительное отношение мира к США изменилось
Фото: AmericaRU.com
Согласно результатам нового опроса, образ Соединенных Штатов во всем мире ухудшился, когда Дональд Трамп (Donald Trump) стал президентом.

Исследовательский центр Pew Research Center посчитал, что рейтинг благосклонности к США в мире упал до 49 процентов. Ранее, в конце срока пребывания Барака Обамы (Barack Obama) на посту, Соединенные Штаты положительно воспринимали 64 процента опрошенных.

Опрос показал, что только 30 процентов мексиканцев теперь имеют положительное отношение к США, например. Рейтинги благосклонности к стране также упали в Канаде и Германии. Только 43 процента канадцев и 35 процентов немцев имеют положительное отношение к США. Однако 41 процент одобряет администрацию Трампа, по сравнению с 15 процентами, которые сказали то же самое при Обаме.

Только 22 процента респондентов считают, что Трамп будет принимать правильные решения в мировых вопросах. Это число сократилось с 64 процентов участников опроса, которые заявили, что они доверяют Обаме.
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