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В Нью-Мексико зарегистрировали 2 новых случая чумы


В Нью-Мексико зарегистрировали 2 новых случая чумы
Фото: AmericaRU.com
Департамент здравоохранения Нью-Мексико подтвердил еще два случая заболевания чумой. Таким образом, за месяц заболело 3 человека.

Медики заявляют, что чумой заразились две женщины 52 и 62 лет. Ранее опасной болезнью, которая раньше была смертельной, заболел 63-летний мужчина. Все три пациента живут в округе Санта-Фе, они были госпитализированы, но никто не умер.

Медик департамента здравоохранения штата Пол Эттестад (Paul Ettestad) заявил, что чума может переноситься через блох, которые заражают диких грызунов в округе Санта-Фе, в том числе в пределах города Санта-Фе и в других местах Нью-Мексико. «Домашние животные, которым разрешено гулять и охотиться на улице, могут принести зараженных блох от мертвых грызунов в дома, подвергая взрослых и детей риску», - отметил он.

Чума обычно передается людям через укусы инфицированных блох и через прямые контакты с зараженными животными или людьми. Симптомы на начальной стадии включают сильную лихорадку, головную боль и слабость. Столетия назад чума была причиной массовой смертности, поскольку болезнь не лечилась и быстро распространялась. В Европе десятки миллионов людей умерли от чумы несколько столетий назад. В настоящее время антибиотики эффективны при лечении болезни, но без быстрого лечения инфекция все же может стать причиной смерти.
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