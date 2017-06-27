Гигантский астероид пролетит в опасной близости к Земле в 2029 году

Фото: AmericaRU.com
Астероид Апофис пролетит в пределах около 25 тысяч километров от Земли 13 апреля 2029 года. Это невероятно близко по космическим параметрам. Ученые не исключают, что орбита космического объекта может измениться, и тогда последствия могут оказаться непредсказуемыми.
Это означает, что Апофис может ударить по Земле. Если астероид пролетит безопасно, следующее сближение состоится в 2036 году. Ричард П. Бинзел, профессор Массачусетского технологического института (MIT), который участвует в исследованиях Апофиса, заявляет, что вероятность столкновения составляет менее одного шанса на 100 тысяч, но «сюрпризы возможны».
Если Апофис врежется в Землю, он создаст кратер диаметром около 1,5 километров и глубиной 520 метров. Такое воздействие может быть разрушительным как минимум для крупного города.
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