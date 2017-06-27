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К затмению Солнца американские библиотеки получат 2 миллиона специальных очков


К затмению Солнца американские библиотеки получат 2 миллиона специальных очков
Фото: AmericaRU.com
Более 2 миллионов пар бесплатных очков в которые можно наблюдать затмение Солнца, распространяются по библиотекам Америки. Полное солнечное затмение ожидается 21 августа 2017 года.

Очки поставляют информационно-пропагандистским проектом, инициированным Институт космической науки (SSI). Так называемое Великое американское Затмение будет наблюдаться в США от Орегона до Южной Каролины. Жители полосы шириной 113 километров будут видеть полное затмение, которое превратит день в сумерки. Чтобы наблюдатели смогли безопасно для зрения следить за небесным явлением, библиотеки предоставят им специальные очки.

Взгляд на Солнце, даже когда оно частично закрыто Луной, может вызвать серьезное повреждение глаз, поэтому для наблюдения за небом нужны специальные фильтры. Около 4800 библиотечных организаций по всей стране будут раздавать бесплатные очки в рамках проекта, финансируемого грантом Фонда Гордона и Бетти Мур - некоммерческой корпорации, специализирующейся на научных исследованиях, образовании и информационно-пропагандистской деятельности. Проект также поддерживается Google, Национальным научным фондом (NSF) и NASA.
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