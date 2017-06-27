NASA не собирается делать заявлений по поводу инопланетян

27 июня 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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У NASA нет никаких заявлений об открытии внеземной жизни, заявляет пресс-служба агентства. Такой ответ представители NASA дают на запрос СМИ после появления в сети ролика хакеров Anonimous, которые утверждают, что Американской аэрокосмическое агентство, вероятно, уже получило доказательства существования «чужих».Группировка опубликовала видео на YouTube, в котором говорится, что NASA собирается объявить об открытии жизни за пределами Земли. «Вопреки некоторым сообщениям, в NASA не ожидается анонса относительно внеземной жизни», - заявил научный руководитель агентства Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen).«Одни ли мы во Вселенной? Пока мы еще не знаем, у нас есть миссии, которые могут помочь ответить на этот фундаментальный вопрос», - добавил Зурбухен.