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NASA не собирается делать заявлений по поводу инопланетян


NASA не собирается делать заявлений по поводу инопланетян
Фото: AmericaRU.com
У NASA нет никаких заявлений об открытии внеземной жизни, заявляет пресс-служба агентства. Такой ответ представители NASA дают на запрос СМИ после появления в сети ролика хакеров Anonimous, которые утверждают, что Американской аэрокосмическое агентство, вероятно, уже получило доказательства существования «чужих».

Группировка опубликовала видео на YouTube, в котором говорится, что NASA собирается объявить об открытии жизни за пределами Земли. «Вопреки некоторым сообщениям, в NASA не ожидается анонса относительно внеземной жизни», - заявил научный руководитель агентства Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen).

«Одни ли мы во Вселенной? Пока мы еще не знаем, у нас есть миссии, которые могут помочь ответить на этот фундаментальный вопрос», - добавил Зурбухен.
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