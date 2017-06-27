NASA не собирается делать заявлений по поводу инопланетян

Фото: AmericaRU.com
Группировка опубликовала видео на YouTube, в котором говорится, что NASA собирается объявить об открытии жизни за пределами Земли. «Вопреки некоторым сообщениям, в NASA не ожидается анонса относительно внеземной жизни», - заявил научный руководитель агентства Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen).
«Одни ли мы во Вселенной? Пока мы еще не знаем, у нас есть миссии, которые могут помочь ответить на этот фундаментальный вопрос», - добавил Зурбухен.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Гигантский астероид пролетит в опасной близости к Земле в 2029 году →
- К затмению Солнца американские библиотеки получат 2 миллиона специальных очков →
- Anonymous считают, что у NASA есть доказательства существования «чужих» →
- Google удалит личные медицинские записи из результатов поиска →
- Илон Маск сказал нечто совершенно безумное →
- Ученые изучили механизм многозадачности мозга →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115129
http://www.americaru.com/news/115129