Тело Сальвадора Дали эксгумируют

27 июня 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Испанский суд принял решение эксгумировать тело знаменитого художника Сальвадора Дали (Salvador Dalí), поскольку 60-летняя женщина утверждает, что сюрреалист был ее отцом.Суд Мадрида приказал эксгумировать тело Сальвадора Дали, погребенное в течение почти трех десятилетий, чтобы провести тест ДНК. Мария Пилар Абель Мартинес, родившийся в 1956 году в Жироне, утверждает, что у ее матери Антонии был тайный роман с художником. Она работала служанкой в семье его соседей, и позднее женщина родила ее от Дали. Мартинес заявляет, что мать несколько раз говорила ей, что ее отец – знаменитый сюрреалист.Судья постановил, что, поскольку для определения отцовства не существует биологических останков или личных предметов, необходимо провести анализ ДНК через клетки останков Дали, чтобы уладить это дело.Государственный фонд «Гала-Сальвадор Дали», который управляет его имением, в ближайшие дни будет обжаловать это решение. Если отцовство подтвердится, Абель Мартинес может получить до 25% работ и имущества Дали.Во время предполагаемого романа с матерью Мартинес художник был женат на своей музе Гала.