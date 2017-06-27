Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:08 am | Чикаго 3:08 am | Сан-Франциско 1:08 am
Главная страница → Раздел: В миреТело Сальвадора Дали эксгумируют
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Тело Сальвадора Дали эксгумируют


Тело Сальвадора Дали эксгумируют
Фото: AmericaRU.com
Испанский суд принял решение эксгумировать тело знаменитого художника Сальвадора Дали (Salvador Dalí), поскольку 60-летняя женщина утверждает, что сюрреалист был ее отцом.

Суд Мадрида приказал эксгумировать тело Сальвадора Дали, погребенное в течение почти трех десятилетий, чтобы провести тест ДНК. Мария Пилар Абель Мартинес, родившийся в 1956 году в Жироне, утверждает, что у ее матери Антонии был тайный роман с художником. Она работала служанкой в семье его соседей, и позднее женщина родила ее от Дали. Мартинес заявляет, что мать несколько раз говорила ей, что ее отец – знаменитый сюрреалист.

Судья постановил, что, поскольку для определения отцовства не существует биологических останков или личных предметов, необходимо провести анализ ДНК через клетки останков Дали, чтобы уладить это дело.

Государственный фонд «Гала-Сальвадор Дали», который управляет его имением, в ближайшие дни будет обжаловать это решение. Если отцовство подтвердится, Абель Мартинес может получить до 25% работ и имущества Дали.

Во время предполагаемого романа с матерью Мартинес художник был женат на своей музе Гала.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115127
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus