Тело Сальвадора Дали эксгумируют

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Суд Мадрида приказал эксгумировать тело Сальвадора Дали, погребенное в течение почти трех десятилетий, чтобы провести тест ДНК. Мария Пилар Абель Мартинес, родившийся в 1956 году в Жироне, утверждает, что у ее матери Антонии был тайный роман с художником. Она работала служанкой в семье его соседей, и позднее женщина родила ее от Дали. Мартинес заявляет, что мать несколько раз говорила ей, что ее отец – знаменитый сюрреалист.
Судья постановил, что, поскольку для определения отцовства не существует биологических останков или личных предметов, необходимо провести анализ ДНК через клетки останков Дали, чтобы уладить это дело.
Государственный фонд «Гала-Сальвадор Дали», который управляет его имением, в ближайшие дни будет обжаловать это решение. Если отцовство подтвердится, Абель Мартинес может получить до 25% работ и имущества Дали.
Во время предполагаемого романа с матерью Мартинес художник был женат на своей музе Гала.
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