Интернет-гиганты активизируются в борьбе с терроризмом

27 июня 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Крупные интернет-компании и социальные сети Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft заявили в понедельник, что создали совместный форум для удаления экстремистского контента со своих сервисов.Компании, оказавшиеся под давлением после нескольких терактов, заявили, что будут работать вместе над «улучшением и уточнением существующих совместных усилий по выявлению и удалению контента террористов, работе с экспертами по борьбе с терроризмом и проведению исследований».«Мы считаем, что, работая вместе, разделяя лучшие технологические и оперативные элементы наших проектов, мы можем оказывать большее влияние на борьбу с угрожающим контентом террористов в интернете», - говорится в совместном заявлении компаний.Сайты социальных сетей стали популярным каналом для террористических групп, которые распространяют свои идеи и вербуют людей. Интернет-компании имеют строгие правила против публикации сообщений ненависти и удаляют такой контент и аккаунты, когда они обнаружены. Но задача поиска активности среди сотен миллионов пользователей сложна.Facebook обещает «агрессивно удалить террористический контент» после нападения в Лондоне в начале этого месяца, когда террорист убил восемь человек и ранил 48. В марте Twitter сообщил, что за последние шесть месяцев 2016 года было заблокировано 376 890 аккаунтов людей, связанных с терроризмом.