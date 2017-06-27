Интернет-гиганты активизируются в борьбе с терроризмом

Фото: AmericaRU.com
Компании, оказавшиеся под давлением после нескольких терактов, заявили, что будут работать вместе над «улучшением и уточнением существующих совместных усилий по выявлению и удалению контента террористов, работе с экспертами по борьбе с терроризмом и проведению исследований».
«Мы считаем, что, работая вместе, разделяя лучшие технологические и оперативные элементы наших проектов, мы можем оказывать большее влияние на борьбу с угрожающим контентом террористов в интернете», - говорится в совместном заявлении компаний.
Сайты социальных сетей стали популярным каналом для террористических групп, которые распространяют свои идеи и вербуют людей. Интернет-компании имеют строгие правила против публикации сообщений ненависти и удаляют такой контент и аккаунты, когда они обнаружены. Но задача поиска активности среди сотен миллионов пользователей сложна.
Facebook обещает «агрессивно удалить террористический контент» после нападения в Лондоне в начале этого месяца, когда террорист убил восемь человек и ранил 48. В марте Twitter сообщил, что за последние шесть месяцев 2016 года было заблокировано 376 890 аккаунтов людей, связанных с терроризмом.
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