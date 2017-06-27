Ингредиент из популярного средства против сорняков оказался канцерогеном

27 июня 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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Власти Калифорнии предприняли решающий шаг, сделав штат в первым стране, требующим ограничений популярного средства против сорняков Roundup. На продукте будут указывать, что он содержит канцерогены.Основной ингредиент средства глифосат появится в списке потенциально вызывающих рак веществ. Глифосат не имеет цвета или запаха. Когда именно на Roundup появится предупреждающий ярлык, пока неясно.Monsanto, производитель химикатов, подает апелляцию после поражения в суде. Компания настаивает Roundup не вызывает рак, а новая маркировка повредит бизнесу компании.Monsanto представила глифосат в 1974 году как эффективный способ уничтожения сорняков, при этом культурные растения остаются сохранными. Он продается в более чем 160 странах, и фермеры используют его для 250 типах культур в Калифорнии.