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Главная страница → Раздел: События/СкандалыБеглеца из тюрьмы Арканзаса поймали через 32 года
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Беглеца из тюрьмы Арканзаса поймали через 32 года


Беглеца из тюрьмы Арканзаса поймали через 32 года
Фото: AmericaRU.com
Беглец из тюрьмы Арканзаса, который сумел сбежать и ускользнуть от преследования 30 лет назад, был взят под стражу в доме в тихом районе в Спрингдейле. Стивен Дишман (Steven Dishman), сбежавший в 1985 году, скрывался на территории штата.

Пресс-секретарь полиции штата Арканзас Элизабет С. Чепмен заявила, что человек, который встречался с Дишманом примерно через пять лет после его побега в 1985 году, в эти выходные привел полицию к дому в Спрингдейле. Неизвестно, почему именно сейчас другой заключенный, вышедший на свободу, решил сдать беглеца.

Дишман отбывал семилетний срок с 1984 года за кражу со взломом, когда он сбежал из тюрьмы в Бентоне. . Он имел право на условно-досрочное освобождение 28 декабря 1987 года, однако не стал ждать и сбежал двумя годами ранее, заявил Соломон Грейвс, представитель Департамента наказаний Арканазаса. Дишман долгое время жил в тихом районе в дуплексе с давним другом, и у обоих были проблемы со здоровьем. Соседи не догадывались, что рядом живет беглый преступник.
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