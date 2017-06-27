Американец признан виновным в убийстве по громкому делу «Baby Doe»

27 июня 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Суд присяжных признал виновным жителя Бостона в убийстве ребенка в Массачусетсе в 2015 году. Тело ребенка было найдена на пляже и не сразу было опознано, поэтому дело получило имя «Baby Doe».Сообщается, что 37-летнему Майклу МакКарти (Michael McCarthy) удалось избежать более серьезного обвинения в убийстве первой степени за смерть 2-летний Беллы Бонд. Он убил девочку в квартире, где он жил с матерью Беллы Рейчел Бонд и сбросил тело ребенка, завернутого в пластик, в залив Массачусетса. Мать неоднократно лгала о местонахождении ее дочери в течение нескольких недель после ее смерти.Прокурорам удалось доказать, что МакКарти так сильно ударил Беллу, что ее тело отскочило от кровати. Это и стало причиной смерти ребенка. Рейчел Бонд, в конце концов, рассказала правду присяжным.Маккарти не дал показания во время судебного разбирательства. Ему грозит пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 15 лет. Если бы он был признан виновным в убийстве первой степени, как того требовали прокуроры, то условно-досрочное освобождение для него было бы недоступно. Бонд признал себя виновным в феврале по соглашению о признании вины.Женщина, которая гуляла со своей собакой, обнаружила останки ребенка находятся в полиэтиленовом пакете на пляже в июне 2015 года. Следователи, пытающиеся идентифицировать ребенка, запустили целую рекламную кампанию с целью установить личность «Baby Doe».