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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСлужба безопасности аэропорта Бостона в шоке от 10-килограммового омара
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Служба безопасности аэропорта Бостона в шоке от 10-килограммового омара


Служба безопасности аэропорта Бостона в шоке от 10-килограммового омара
Фото: AmericaRU.com
Агенты службы безопасности аэропорта Логана в Бостоне были крайне удивлены, обнаружив 10-килограммового омара. Это не рекорд, но все же размеры членистоногого.

На конвейерной ленте сумок, кошельков и ноутбуков в терминале С международного аэропорта Бостона в воскресенье оказался один пакет, который показался подозрительным. Сотрудники безопасности отметили, что он был похож на пакет с рыбой, только что вытащенной из воды. Но он был слишком большим, чтобы его можно было положить под сидение в самолете.

Каково же было удивление агентов, когда рентген показал, что в упаковке находился огромный живой омар, говорит представитель управления безопасности на транспорте Майкл МакКарти (Michael McCarthy). На самом деле, в аэропортах Новой Англии разрешено перевозить омаров в специальных контейнерах, так что все было по правилам. Сотрудников впечатлили размеры членистоногого, позднее управление выложило фото монстра-омара в сети.
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