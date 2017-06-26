Сова или жаворонок? Паттерны сна могут отличаться на 10 часов

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У каждого человека есть свой хронотип - биологические часы, которые контролируют биоритмы организма. В зависимости от хронотипа люди чувствую себя лучше либо утром, либо вечером. Новое исследование показало, что циркадные ритмы могут варьироваться в пределах 10 часов. Кроме того, в течение жизни хронотипы могут меняться. Специалисты Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана обнаружили временной разрыв в биологических часах в 10 часов среди всех возрастных групп. «Крайние варианты хронотипов существуют в любом возрасте», - рассказала ведущий автор исследования Дороти Фишер (Dorothee Fischer).
Самые большие различия в хронотипе были найдены у испытуемых в возрасте от 15 до 25 лет. С возрастом различия в привычках сна в большей степени схожи. Кроме того, у мужчин до 40 лет обычно более поздние хронотипы, чем у женщин, а после 40 лет биологические часы мужчин меняются раньше, чем у женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS One».
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