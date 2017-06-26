Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:06 pm | Чикаго 12:06 pm | Сан-Франциско 10:06 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСова или жаворонок? Паттерны сна могут отличаться на 10 часов
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Сова или жаворонок? Паттерны сна могут отличаться на 10 часов


Сова или жаворонок? Паттерны сна могут отличаться на 10 часов
Фото: AmericaRU.com
Когда ваш супруг засыпает рано, а вам бы еще посидеть, не слишком злитесь: вероятно, он просто живет в согласии с собственными биологическими часами.

У каждого человека есть свой хронотип - биологические часы, которые контролируют биоритмы организма. В зависимости от хронотипа люди чувствую себя лучше либо утром, либо вечером. Новое исследование показало, что циркадные ритмы могут варьироваться в пределах 10 часов. Кроме того, в течение жизни хронотипы могут меняться. Специалисты Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана обнаружили временной разрыв в биологических часах в 10 часов среди всех возрастных групп. «Крайние варианты хронотипов существуют в любом возрасте», - рассказала ведущий автор исследования Дороти Фишер (Dorothee Fischer).

Самые большие различия в хронотипе были найдены у испытуемых в возрасте от 15 до 25 лет. С возрастом различия в привычках сна в большей степени схожи. Кроме того, у мужчин до 40 лет обычно более поздние хронотипы, чем у женщин, а после 40 лет биологические часы мужчин меняются раньше, чем у женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS One».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115115
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus