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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВерховный суд рассмотрит дело пекаря из Колорадо, отказавшегося сделать свадебный торт для однополой пары
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Верховный суд рассмотрит дело пекаря из Колорадо, отказавшегося сделать свадебный торт для однополой пары


Верховный суд рассмотрит дело пекаря из Колорадо, отказавшегося сделать свадебный торт для однополой пары
Фото: AmericaRU.com
Судьи Верховного суда согласились рассмотреть апелляцию владельца пекарни в Колорадо, который отказался делать свадебный торт для однополой пары.

Случай вызвал дискуссию относительно того, могут ли некоторые владельцы бизнеса ссылаться на свои религиозные взгляды в качестве причины отказа от предоставления услуг однополым парам. Дело будет рассмотрено осенью, и оно может оказать существенное влияние на штаты, запрещающие дискриминацию людей в зависимости от их сексуальной ориентации.

Никакой федеральный закон не требует, чтобы предприятия обслуживали всех клиентов без учета их сексуальной ориентации, но в 21 штате есть законы, запрещающие такую дискриминацию в отношении геев и лесбиянок. Среди них Калифорния, Иллинойс, Мэриленд и Мэн.
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