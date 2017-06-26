Верховный суд рассмотрит дело пекаря из Колорадо, отказавшегося сделать свадебный торт для однополой пары

26 июня 2017 года, 20:32

Фото: AmericaRU.com

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Судьи Верховного суда согласились рассмотреть апелляцию владельца пекарни в Колорадо, который отказался делать свадебный торт для однополой пары.Случай вызвал дискуссию относительно того, могут ли некоторые владельцы бизнеса ссылаться на свои религиозные взгляды в качестве причины отказа от предоставления услуг однополым парам. Дело будет рассмотрено осенью, и оно может оказать существенное влияние на штаты, запрещающие дискриминацию людей в зависимости от их сексуальной ориентации.Никакой федеральный закон не требует, чтобы предприятия обслуживали всех клиентов без учета их сексуальной ориентации, но в 21 штате есть законы, запрещающие такую дискриминацию в отношении геев и лесбиянок. Среди них Калифорния, Иллинойс, Мэриленд и Мэн.