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Facebook планирует выпускать телевизионные шоу


Facebook планирует выпускать телевизионные шоу
Фото: AmericaRU.com
Компания Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями относительно написания сценария для ТВ-шоу с целью запуска оригинальной программы до конца лета, передает The Wall Street Journal.

На встречах с агентствами по работе с талантами в Голливуде гигант социальных сетей заявил, что он готов взять на себя обязательства в отношении бюджетов на сумму до 3 миллионов долларов за один эпизод, сообщает The Journal, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом. Facebook ориентируется на целевую аудиторию в возрасте от 13 до 34 лет, и сосредоточит внимание на 17-30-летних зрителях. В отчете говорится, что компания уже запустила в производство драму об отношениях «Незнакомцы» и шоу, в котором участники проходят игры.

Ожидается, что компания будет выпускать эпизоды традиционным способом, а не снимать полностью сезон, как Netflix и Amazon. Представитель компании пока не прокомментировал ситуацию.
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