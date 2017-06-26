Трамп нарушил традицию мусульманского ужина в Белом доме

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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, как сообщается, отклонил просьбу провести ежегодный ужин, приуроченный исламскому празднику Ид аль-Фитр. Таким образом, Трамп нарушил почти 20-летнюю традицию торжества по случаю конца мусульманского священного месяца Рамадан.
Такой ужин в Белом доме проводился каждый год с момента избрания на должность Президента Билла Клинтона.
Праздник Ид аль-Фитр завершает Рамадан - период, когда мусульмане постятся.
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