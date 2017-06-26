Официально: секс не продает

26 июня 2017 года, 16:20

Фото: AmericaRU.com

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Ученые опровергли старую идею, что секс является ключевым моментом продаж. Ряд исследований, опубликованный в International Journal of Advertising, показал, что включение сексуального подтекста в рекламу никак не влияет на продажи.Исследователи из университетов штата Иллинойс, Массачусетса и Калифорнийского университета Дэвиса охватили почти 80 мелких исследований, опубликованных с конца 1960-х годов и до наших дней. Это позволило охватить данные более 17 тысяч потребителей, и результаты полностью уничтожают стратегию маркетологов, которые считают, что бренд легче рекламировать, если в продвижение включать сексуальность.Во многих случаях реклама, содержащая сексуальную привлекательность, фактически отрицательно влияла на отношение потребителей к рассматриваемому бренду, говорят эксперты. «Мы обнаружили буквально нулевой эффект на намерение участников покупать товары в рекламе с включением сексуальности», - говорит один из авторов анализа Джон Виртз (John Wirtz) из университета штата Иллинойс.