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Ваши обои могут сделать вас больными


Ваши обои могут сделать вас больными
Фото: AmericaRU.com
Обои в вашем доме могут оказаться источником болезни. К счастью, расцветка здесь не при чем.

Гриб, растущий на обоях, может способствовать «синдрому болезни от здания», вызывая симптомы, подобные гриппу и аллергии. Это название дали феномену, когда люди, которые регулярно находятся в определенном здании (например, служащие) и постоянно болеют, именно когда проводят время в этом помещении. Медики заявляют, что причиной являются токсины от грибка, растущего на обоях. Они могут легко распространять по воздуху и представлять опасность для здоровья.

В лабораторных испытаниях Национальной ветеринарной школы в Тулузе, Франция, ученые выяснили, как микотоксины воздействуют на постоянных обитателей зданий. В результате может возникать жжение или зуд, заложенный нос, чихание, кашель, боль в горле, головные боли, сухость кожи, тошнота и усталость. Люди, склонные к астме или аллергии, могут обнаружить, что их обычные симптомы ухудшаются, когда они находятся в определенном здании.
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