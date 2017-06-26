Google Home побил Amazon Alexa в квесте на 3000 вопросов

Фото: AmericaRU.com
Агентство использовало специальное программное обеспечение, чтобы задать около 3000 вопросов Amazon Echo (Alexa) и Google Home. Результаты показали, что Google Home в шесть раз чаще отвечает на вопрос правильно, чем конкурент.
Результаты оказались поразительны, потому что большинство пользователей считает Alexa более умным и эффективным помощником. Однако продукт Google оказался лучше, поскольку гигант поисковой системы использует свой всю свою базу данных под названием «график знаний» по запросу юзера. График знаний - это база данных фактов, собранных со всего Интернета.
Впрочем, агентство не раскрыло информацию о том, сколько из этих 3000 вопросов было общей информацией, а сколько - запросами на обслуживание.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Официально: секс не продает →
- Полный американец говорит, что опозорен, поскольку Spirit Airlines не посчитались с его весом →
- Boeing планирует сокращение рабочих мест в Южной Каролине →
- В мае продажи новых домов возросли на 2,9 процента →
- Мошеннику, сделавшему 96 миллионов автоматических звонков, придется заплатить штраф на 120 миллионов долларов →
- Дом голливудской легенды Одри Хепберн продают за 14 миллионов долларов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115103
http://www.americaru.com/news/115103