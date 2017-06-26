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Главная страница → Раздел: ЭкономикаGoogle Home побил Amazon Alexa в квесте на 3000 вопросов
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Google Home побил Amazon Alexa в квесте на 3000 вопросов


Google Home побил Amazon Alexa в квесте на 3000 вопросов
Фото: AmericaRU.com
Домашний помощник Google Home ответил на гораздо больше вопросов, чем Amazon Alexa в викторине на 300 вопросов. Тест производительности искусственных интеллектов провело цифровое агентство из Нью-Йорка «360i».

Агентство использовало специальное программное обеспечение, чтобы задать около 3000 вопросов Amazon Echo (Alexa) и Google Home. Результаты показали, что Google Home в шесть раз чаще отвечает на вопрос правильно, чем конкурент.
Результаты оказались поразительны, потому что большинство пользователей считает Alexa более умным и эффективным помощником. Однако продукт Google оказался лучше, поскольку гигант поисковой системы использует свой всю свою базу данных под названием «график знаний» по запросу юзера. График знаний - это база данных фактов, собранных со всего Интернета.

Впрочем, агентство не раскрыло информацию о том, сколько из этих 3000 вопросов было общей информацией, а сколько - запросами на обслуживание.
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