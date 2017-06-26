Полный американец говорит, что опозорен, поскольку Spirit Airlines не посчитались с его весом

Фото: AmericaRU.com
Хосе Кордова (Jose Cordova) из Вестминстера, штат Колорадо, был вынужден забронировать два места в полете из-за своих габаритов, и он почувствовал себя униженным, когда авиакомпания отдала одно из мест без спроса из-за перегруженности рейса.
Хосе Кордова говорит, что купил два соседних места на два рейса до Лас-Вегаса и обратно, чтобы увидеться с друзьями. Понимая свои особенности, он приобрел лишнее место, чтобы ему было более комфортно в самолете. Но сотрудники авиакомпании отказали ему в возможности перенести полет и заставили лететь, отдав второе место. Из-за того, что его вынудили потесниться, американец испытал унижение. Он требует у авиакомпании не только возврата денег за билет, но и компенсацию морального ущерба.
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