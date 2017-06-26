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Anonymous считают, что у NASA есть доказательства существования «чужих»


Anonymous считают, что у NASA есть доказательства существования чужих
Фото: AmericaRU.com
Глобальная группа хакеров Anonymous утверждает, что инопланетяне существуют, и что у NASA есть этому доказательства.

Теневая группа обнародовала 12-минутное видео на неофициальном канале YouTube во вторник. Ролик показывает результаты исследований Американского аэрокосмического агентства касательно открытия новых экзопланет, 10 из которых похожи на Землю. Anonymous заявляют, что ученые NASA приблизились вплотную впервые в истории человечества к открытию внеземной жизни, и вероятно, уже получили конкретные доказательства ее существования.

В последние годы космический телескоп Kepler, данные с которого использовались Anonymous для создания ролика, обнаружил более 4000 космических объектов, которые могут быть планетами в других звездных системах. Тридцать из них соответствуют размерам Земли.
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