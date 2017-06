Победители афроамериканский премии BET Awards – 2017

26 июня 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115097

В эти выходные в Лос-Анджелесе состоялось награждение премии афроамериканской культуры BET Awards. Церемония награждения прошла в Microsoft Theater.Лучшая хип-хоп певица - Remy MaCoca-Cola Viewers’ Choice Award - Бейонсе (Sorry)Лучший хип-хоп певец – Кендрик ЛамарЛучшая молодая звезда – Яра ШахидиЛучший певец в стиле R&B/Pop – Бруно МарсЛучший новый музыкант - Chance the RapperDr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award - LecraeCentric Award – Соланж (Cranes in the Sky)Лучшая группа - MigosЛучшая певица в стиле R&B/Pop - БейонсеЛучшее сотрудничество – Крис Браун, Gucci Mane и Ашер (Party)Видео года – Бейонсе (Sorry)Лучший режиисер видео – Калил Джозеф (Бейонсе, Sorry)Альбом года – Бейонсе (Lemonade)Лучшая актриса – Тараджи ХенсонЛучший актер – Махерщала АлиЛучший фильм – «Скрытые фигуры»Спортсменка года – Серена УильямсСпортсмен года – Стивен КарриBest International Act: Europe - StormzyBest International Act: Africa - WizkidГуманитарная награда - Chance the RapperНаграда за вклад - New Edition