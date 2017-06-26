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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесГарри Поттеру - 20 лет
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«Гарри Поттеру» - 20 лет


Гарри Поттеру - 20 лет
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Ровно 20 лет назад в свет вышла первая книга о Гарри Поттере (Harry Potter), автором истории стала британская писательница Дж. К. Роулинг. Весь мир отмечает 20-летие любимого персонажа, в социальных сетях появились специальные возможности для праздника.

В частности, фанаты Гарри Поттера по случаю юбилея могут найти в Facebook волшебное пасхальное яйцо. Вот как это работает: введите имя любого из четырех домов Хогвартса - Гриффиндора, Слизерина, Пуффендуя или Риверана - в сообщение или комментарий, и оно появляется в цвете этого дома. Анимированная палочка появляется, когда пользователи нажимают на имена, бросая красочное заклинание.

Слово «Гарри Поттер» также появляется в красном цвете молодого волшебника из Гриффиндора. Имена Альбус Дамблдор, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли и Драко Малфой появляются в обычной маггловской манере.

«Гарри Поттер и философский камень» стала первой частью знаменитой саги о мальчике-волшебнике, покорившей мир.
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