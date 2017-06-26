«Гарри Поттеру» - 20 лет

26 июня 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Ровно 20 лет назад в свет вышла первая книга о Гарри Поттере (Harry Potter), автором истории стала британская писательница Дж. К. Роулинг. Весь мир отмечает 20-летие любимого персонажа, в социальных сетях появились специальные возможности для праздника.В частности, фанаты Гарри Поттера по случаю юбилея могут найти в Facebook волшебное пасхальное яйцо. Вот как это работает: введите имя любого из четырех домов Хогвартса - Гриффиндора, Слизерина, Пуффендуя или Риверана - в сообщение или комментарий, и оно появляется в цвете этого дома. Анимированная палочка появляется, когда пользователи нажимают на имена, бросая красочное заклинание.Слово «Гарри Поттер» также появляется в красном цвете молодого волшебника из Гриффиндора. Имена Альбус Дамблдор, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли и Драко Малфой появляются в обычной маггловской манере.«Гарри Поттер и философский камень» стала первой частью знаменитой саги о мальчике-волшебнике, покорившей мир.