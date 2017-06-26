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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖара сводит с ума. Мужчина напал на родителей, потому что ему не хватало кондиционера
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Жара сводит с ума. Мужчина напал на родителей, потому что ему не хватало кондиционера


Жара сводит с ума. Мужчина напал на родителей, потому что ему не хватало кондиционера
Фото: AmericaRU.com
Житель Нью-Мексико обвиняется в нападении на родителей из-за отсутствия охлажденного кондиционером воздуха в доме.

Мужчина из Альбукерке был арестован после нападения на своих родителей, потому что у них нет кондиционера. Он настолько вышел из себя, что начал угрожать престарелым родителям ножом, отца американец избил и ранил лезвием несколько раз. Теперь 49-летний Роберт Дженероса (Robert Generosa) обвиняется по нескольким пунктам.

Он был арестован после того, как его мать вызвала полицию. Сейчас он находится в тюрьме, залог определен в размере 5 тысяч долларов.
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