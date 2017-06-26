Девочка упала с высоты в парке Нью-Йорка, и толпа спасла ей жизнь, подхватив на руки

Фото: AmericaRU.com
Ребенок уцелел, поскольку толпа внизу бросилась ей на помощь и подхватила на руки. Драматическое падение и спасение было зафиксировано на видео, по крайней мере, одним наблюдателем Six Flags Great Escape. В ролике, который был выложен в сеть, видно, как девочка в синих шортах и серой рубашке выпадает из гондолы фуникулера. Она начала кричать, люди внизу подняли тревогу и успели прийти на помощь подростку. Ей пришлось провисеть на гондоле не менее 90 секунд.
Толпа начала собираться под обвисшей девочкой, вытянув руки, один человек забрался в дерево, чтобы сломать его и сделать для нее трамплин. Затем люди начали кричать девочке, что поймают ее. Тогда она отпустила руки, полетела вниз, зацепив ветку дерева, что также смягчило падение, и ее поймали несколько десятков человек внизу.
Имя девочки не разглашается, однако известно, что она из Делавера. Ей 14 лет. Она получила медпомощь в местной больнице, хотя серьезных ранений она не получила. Кроме того, травму спины получил 47-летний американец, который пытался поймать ребенка.
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