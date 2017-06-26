Boeing планирует сокращение рабочих мест в Южной Каролине

Фото: AmericaRU.com
«Мы будем бороться за каждое рабочее место», - заявил республиканец Трамп во время остановки на заводе в Северном Чарльстоне в феврале. Тем не менее, Boeing отметила: «Конкуренция безжалостна, и это ясно отображает потребность компании в снижении затрат с целью быть более конкурентоспособными. Мы предлагаем возможности тем, кто пострадал от увольнений, чтобы помочь им найти другую работу и максимально облегчить их переход».
Как сообщает The Post, Boeing отказалась сообщить, сколько людей потеряет работу, и когда начнутся увольнения. Стало известно, что увольнения пройдут в разных отделах и затронут, в том числе, инженеров, сотрудников по контролю и занимающихся управлением операциями.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- В мае продажи новых домов возросли на 2,9 процента →
- Мошеннику, сделавшему 96 миллионов автоматических звонков, придется заплатить штраф на 120 миллионов долларов →
- Дом голливудской легенды Одри Хепберн продают за 14 миллионов долларов →
- Первый iPhone появлся, потому что Стив Джобс ненавидел парня, который работал в Microsoft →
- Harley-Davidson собирается купить Ducati →
- Джордж Клуни продал свою компанию по производству текилы за 1 миллиард долларов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115089
http://www.americaru.com/news/115089