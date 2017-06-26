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Главная страница → Раздел: ЭкономикаBoeing планирует сокращение рабочих мест в Южной Каролине
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Boeing планирует сокращение рабочих мест в Южной Каролине


Boeing планирует сокращение рабочих мест в Южной Каролине
Фото: AmericaRU.com
Компания Boeing приняла решение сократить количество рабочих мест на заводе в Южной Каролине. Это произошло спустя почти пять месяцев после визита президента Дональда Трампа (Donald Trump), передает The Washington Post.

«Мы будем бороться за каждое рабочее место», - заявил республиканец Трамп во время остановки на заводе в Северном Чарльстоне в феврале. Тем не менее, Boeing отметила: «Конкуренция безжалостна, и это ясно отображает потребность компании в снижении затрат с целью быть более конкурентоспособными. Мы предлагаем возможности тем, кто пострадал от увольнений, чтобы помочь им найти другую работу и максимально облегчить их переход».

Как сообщает The Post, Boeing отказалась сообщить, сколько людей потеряет работу, и когда начнутся увольнения. Стало известно, что увольнения пройдут в разных отделах и затронут, в том числе, инженеров, сотрудников по контролю и занимающихся управлением операциями.
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