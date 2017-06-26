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Главная страница → Раздел: События/СкандалыХакеры взломали правительственные сайты в поддержку ИГИЛ
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Хакеры взломали правительственные сайты в поддержку ИГИЛ


Хакеры взломали правительственные сайты в поддержку ИГИЛ
Фото: AmericaRU.com
В воскресенье группа хакеров, поддерживающих Исламское государство, взломало сайты правительства, многие из которых находятся в Огайо.

«Трамп, вы будете привлечены к ответственности. Вы и все ваши люди заплатят за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканского губернатора штата Огайо Джона Касича (John Kasich). Сообщение, оставленное «Team System Dz», также заканчивалось словами: «Я люблю Исламское государство».

По сообщению New York Post, это же сообщение также проникло на правительственные сайты в Брукхейвене, штат Нью-Йорк. В прошлом группа также взяла на себя ответственность за подобные атаки в округе Ричленд, штат Висконсин. В результате хакерской атаки были взломаны сайт жены губернатора Карен Кейсик, государственной программы медицинской помощи Medicaid в штате Огайо, Департамента реабилитации и коррекции и Комиссии по контролю казино.
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