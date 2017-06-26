Хакеры взломали правительственные сайты в поддержку ИГИЛ

26 июня 2017 года, 10:18

Фото: AmericaRU.com

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В воскресенье группа хакеров, поддерживающих Исламское государство, взломало сайты правительства, многие из которых находятся в Огайо.«Трамп, вы будете привлечены к ответственности. Вы и все ваши люди заплатят за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканского губернатора штата Огайо Джона Касича (John Kasich). Сообщение, оставленное «Team System Dz», также заканчивалось словами: «Я люблю Исламское государство».По сообщению New York Post, это же сообщение также проникло на правительственные сайты в Брукхейвене, штат Нью-Йорк. В прошлом группа также взяла на себя ответственность за подобные атаки в округе Ричленд, штат Висконсин. В результате хакерской атаки были взломаны сайт жены губернатора Карен Кейсик, государственной программы медицинской помощи Medicaid в штате Огайо, Департамента реабилитации и коррекции и Комиссии по контролю казино.