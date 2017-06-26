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Главная страница → Раздел: В миреВ результате взрыва бензовоза в Бахавалпуре погибли 150 человек
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В результате взрыва бензовоза в Бахавалпуре погибли 150 человек


В результате взрыва бензовоза в Бахавалпуре погибли 150 человек
Фото: AmericaRU.com
По меньшей мере, 150 человек были сожжены заживо и несколько десятков получили ранения в результате взрыва нефтевоза в пакистанском городе Бахавалпур. По словам сотрудников правоохранительных органов, цистерна перевернулась, и после аварии многие местные жители собрались у машины, чтобы собрать разлившийся бензин.

При пожаре также сгорело большое количество мотоциклов и транспортных средств. Пострадавших перевели в больницу Виктории и другие медицинские учреждения. Число погибших может увеличиться, поскольку пострадавшие находятся в критическом состоянии. У некоторых пострадавших сожжены 80 процентов кожи.

Полиция сообщила, что бензовоз, перевозящий 50 тысяч литров бензина, направлялся из Карачи в Лахор, когда перевернулся на дороге в районе Качи Пул, примерно в восьми километрах от города Ахмедпур Шаркия. Пожарные сражались с огнем более двух часов, прежде чем удалось потушить его. В больницы были присланы медсестры из других районов, так как местные не справлялись с нагрузкой. Тела погибших были сильно сожжены и не были идентифицированы, а в настоящее время проводятся тесты ДНК.
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