В мае продажи новых домов возросли на 2,9 процента

Фото: AmericaRU.com
Продажи новых домов на одну семью выросли на 2,9 процента в прошлом месяце до сезонного скорректированного годового показателя в 610 тысяч человек, передает Министерство торговли. Это следовало за снижением продаж на 7,9 процентов в апреле, что стало самым большим ежемесячным снижением за восемь месяцев.
Рост продаж на 6,2 процентов на юге и 13,3 процентов на западе преодолел значительное снижение в 25,7 процентов на среднем западе и на 10,8 процентов на северо-востоке. Снижение на среднем западе было самым большим в этом регионе за почти три года. Средняя цена дома, проданного в прошлом месяце, выросла до рекордных 345800 долларов, что на 16,8 процентов больше, чем год назад. Цены растут, поскольку спрос опережает предложение, отчасти из-за нехватки доступных строительных площадок.
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