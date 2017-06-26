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Google удалит личные медицинские записи из результатов поиска


Google удалит личные медицинские записи из результатов поиска
Фото: AmericaRU.com
Google решила удалить целую категорию результатов поиска – медицинские записи частных лиц. Как передает Bloomberg, поисковой гигант намерен отойти от своего обычного стремления собрать как можно больше информации и предпочел удалить конфиденциальные, личные медицинские данные частных лиц.

Представитель Google отказался прокомментировать ситуацию, но подтвердил внесение изменений, которые, по его словам, не отразятся на рекламе. Ранее компания соглашалась удалить страницы, содержащие идентифицирующую финансовую информацию, такую как номера кредитных карт или номера социального страхования, а также контент, нарушающий некоторые законы об авторском праве. Кроме того, в 2015 году в этот список были добавлены материалы порнографического содержания: компания гарантирует, что фотографии в обнаженном виде, загруженные без согласия сфотографированного лица, отображаться не будут.
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