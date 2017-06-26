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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Сан-Франциско запретили продажу жидкостей для электронных сигарет и сигарет с ментолом
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В Сан-Франциско запретили продажу жидкостей для электронных сигарет и сигарет с ментолом


В Сан-Франциско запретили продажу жидкостей для электронных сигарет и сигарет с ментолом
Фото: AmericaRU.com
На этой неделе администрация Сан-Франциско утвердила постановление о запрете на продажу жидкостей для электронных сигарет с ароматизаторами. Эта мера также запрещает продажу сигарет с ментолом и другие ароматизированные табачные изделия.

На следующей неделе городской совет будет голосовать за запрет. Если его примут, то законодательство вступит в силу в апреле 2018 года по всему городу. Это первый в стране город, который одобрит такой радикальный запрет на продажи ароматизированных табачных изделий. В новом постановлении говорится, что «ароматизированные табачные изделия способствуют употреблению табака среди молодежи», в то время как «ментол, в частности, охлаждает горло, чтобы уменьшить раздражение и неприятные ощущения при курении».

Рэй Стори (Ray Story), генеральный директор Ассоциации электронных сигарет, считает, что новая мера «крайне безответственна». Однако никто не запрещает приобретать жидкость для электронных сигарет с ароматизатором в Интернете.
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