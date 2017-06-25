Врач прописала так много болеутоляющих, что ее обвинили в убийстве пациентов

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21 ноября 2012 года Шейла Бартельс вышла из Медицинского центра Саншайн в Оклахоме с рецептом на «ужасающе избыточный» коктейль из наркотиков, способный несколько раз ее убить. Она зашла в аптеку и купила предписанные препараты, которые наркоманы называют «святой троицей»: мощный болеутоляющий препарат «гидрокодон», лекарство против тревоги «ксанакс» и миорелаксант, известный как «сома». В тот день фармацевты вручили ей 510 таблеток - все было законно, потому что у нее был рецепт с подписью ее доктора Риган Николс. И в тот же день Бартельс нашли мертвой. Медицинский эксперт пришел к выводу, что она умерла от многократной передозировки лекарств.
Николс обвинили в ее убийстве и еще нескольких пациентов. Следователи пришли к выводу, что она либо «не понимала, либо не заботилась, о том, что делает», предписывая такие дозы обезболивающих.
Николс была арестована в пятницу и освобождена из тюрьмы Оклахомы под залог в размере 50 000 долларов.
В США опиоиды ежедневно убивают 91 человека в день, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.
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