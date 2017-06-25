Врач прописала так много болеутоляющих, что ее обвинили в убийстве пациентов

25 июня 2017 года, 14:45

Фото: AmericaRU.com

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Медик Риган Николс (Regan Nichol) из Оклахомі обвиняется в пяти пунктах убийства второй степени после того, как следователи доказали, что она прописывала своим пациентам лошадиные дозы мощных опиоидов. Это привело к смерти пациентов.21 ноября 2012 года Шейла Бартельс вышла из Медицинского центра Саншайн в Оклахоме с рецептом на «ужасающе избыточный» коктейль из наркотиков, способный несколько раз ее убить. Она зашла в аптеку и купила предписанные препараты, которые наркоманы называют «святой троицей»: мощный болеутоляющий препарат «гидрокодон», лекарство против тревоги «ксанакс» и миорелаксант, известный как «сома». В тот день фармацевты вручили ей 510 таблеток - все было законно, потому что у нее был рецепт с подписью ее доктора Риган Николс. И в тот же день Бартельс нашли мертвой. Медицинский эксперт пришел к выводу, что она умерла от многократной передозировки лекарств.Николс обвинили в ее убийстве и еще нескольких пациентов. Следователи пришли к выводу, что она либо «не понимала, либо не заботилась, о том, что делает», предписывая такие дозы обезболивающих.Николс была арестована в пятницу и освобождена из тюрьмы Оклахомы под залог в размере 50 000 долларов.В США опиоиды ежедневно убивают 91 человека в день, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.