В Йемене – худшая эпидемия холеры в мире

25 июня 2017 года, 14:35

Фото: AmericaRU.com

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Всемирная организация здравоохранения заявляют, что в Йемене порядка 200 тысяч человек заразились холерой, и это худшая вспышка этой болезни в мире. На данный момент от холеры в стране умерло 1300 человек, четверть из них – дети.Йемен, и без того измученный войной, насилием и голодом, теперь борется с холерой. «В настоящее время мы сталкиваемся с наихудшей вспышкой холеры в мире», - говорится в заявлении ВОЗ. Энтони Лейк (Anthony Lake), исполнительный директор ЮНИСЕФ, и Маргарет Чен, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, говорят, что число умерших вырастет, поскольку в стране фиксируется около 5 тысяч новых случаев заражения в день.«География тоже расширяется. Это не маленькая территория, это почти вся страна», - говорит Джейсон Беубиен Мохаммед Эль Монтасир Хусейн, директор Йеменского комитета международного спасения.