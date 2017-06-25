В Йемене – худшая эпидемия холеры в мире

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Йемен, и без того измученный войной, насилием и голодом, теперь борется с холерой. «В настоящее время мы сталкиваемся с наихудшей вспышкой холеры в мире», - говорится в заявлении ВОЗ. Энтони Лейк (Anthony Lake), исполнительный директор ЮНИСЕФ, и Маргарет Чен, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, говорят, что число умерших вырастет, поскольку в стране фиксируется около 5 тысяч новых случаев заражения в день.
«География тоже расширяется. Это не маленькая территория, это почти вся страна», - говорит Джейсон Беубиен Мохаммед Эль Монтасир Хусейн, директор Йеменского комитета международного спасения.
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