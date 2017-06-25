Илон Маск сказал нечто совершенно безумное

25 июня 2017 года, 14:10

Фото: AmericaRU.com

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У основателя SpaceX есть план, который большинству людей кажется совершенно безумным. Но это не значит, что мнение других удержит Илона Маска (Elon Musk) от реализации своего плана.Это может быть самая сумасшедшая вещь, которую основатель SpaceX и Tesla Илон Маск когда-либо говорил. Миллиардер утверждает, что к 2062 году на Марсе можно построить город на миллион человек - и он не шутит.Маск, как и знаменитый физик Стивен Хокинг, считает, что человечеству необходимо как можно скорее покинуть Землю, так как люди могут быть уничтожены даже единичным глобальным событием «конца света». Кроме того, истощение планеты и изменение климата делает ее менее пригодной для жизни.Но когда дело доходит до амбициозных планов, трудно представить, что в ближайшие несколько десятилетий мы можем создать крупный город, построенный на Красной планете. Маск описал свои планы в журнале New Space, заявив, что «колониальный флот Марса» из 1000 кораблей может совершить несколько поездок и доставить население в миллион человек на Марс за 40-100 лет. Он считает, что Марс является лучшим кандидатом для первой человеческой колонии после Земли, и уверен, что это реально.