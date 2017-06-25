Илон Маск сказал нечто совершенно безумное

Фото: AmericaRU.com
Это может быть самая сумасшедшая вещь, которую основатель SpaceX и Tesla Илон Маск когда-либо говорил. Миллиардер утверждает, что к 2062 году на Марсе можно построить город на миллион человек - и он не шутит.
Маск, как и знаменитый физик Стивен Хокинг, считает, что человечеству необходимо как можно скорее покинуть Землю, так как люди могут быть уничтожены даже единичным глобальным событием «конца света». Кроме того, истощение планеты и изменение климата делает ее менее пригодной для жизни.
Но когда дело доходит до амбициозных планов, трудно представить, что в ближайшие несколько десятилетий мы можем создать крупный город, построенный на Красной планете. Маск описал свои планы в журнале New Space, заявив, что «колониальный флот Марса» из 1000 кораблей может совершить несколько поездок и доставить население в миллион человек на Марс за 40-100 лет. Он считает, что Марс является лучшим кандидатом для первой человеческой колонии после Земли, и уверен, что это реально.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Ученые изучили механизм многозадачности мозга →
- Google перестанет проверять почту пользователей Gmail →
- Десятая планета за пределами Плутона может быть похожа на Землю →
- Почему одни яйца круглые, а другие – вытянутые? →
- Какое животное может стать причиной следующей катастрофической пандемии? →
- Facebook тестирует новый инструмент для защиты фото из профиля →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115073
http://www.americaru.com/news/115073