Девочка во время речи в церкви мормонов публично призналась в нетрадиционной ориентации

25 июня 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Девочка-мормон во время службы в церкви Иисуса Христа святых последних дней публично призналась в том, что она лесбиянка. Саванне (Savannah) принудительно отключили микрофон.Эмоциональная речь Саванны, чью фамилию не разглашают, вызвала новый раунд дискуссий о том, как консервативная религия воспринимает вопросы ЛГБТ, особенно если это касается непосредственно последователей. Тринадцатилетняя девочка отметила, что любима Богом, хоть и лесбиянка, и руководство церкви приняло решение отключить ей микрофон.Ее комментарий прозвучал во время службы Воскресенья Мормона, когда участникам предлагается делиться чувствами и убеждениями. «Бог любит меня именно так», - заявила Саванна. Ее мать Хизер Кестер отметила, что девочка решила выступить с такой речью публично, чтобы быть «голосом и примером» для других детей, которые хотят быть принятыми в Церкви Иисуса Христа святых последних днейРелигия мормонов является одной из самых консервативных вероисповеданий, поддерживающих теологическую оппозицию однополым отношениям в условиях широко распространенного общественного признания.