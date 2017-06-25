Девочка во время речи в церкви мормонов публично призналась в нетрадиционной ориентации

Фото: AmericaRU.com
Эмоциональная речь Саванны, чью фамилию не разглашают, вызвала новый раунд дискуссий о том, как консервативная религия воспринимает вопросы ЛГБТ, особенно если это касается непосредственно последователей. Тринадцатилетняя девочка отметила, что любима Богом, хоть и лесбиянка, и руководство церкви приняло решение отключить ей микрофон.
Ее комментарий прозвучал во время службы Воскресенья Мормона, когда участникам предлагается делиться чувствами и убеждениями. «Бог любит меня именно так», - заявила Саванна. Ее мать Хизер Кестер отметила, что девочка решила выступить с такой речью публично, чтобы быть «голосом и примером» для других детей, которые хотят быть принятыми в Церкви Иисуса Христа святых последних дней
Религия мормонов является одной из самых консервативных вероисповеданий, поддерживающих теологическую оппозицию однополым отношениям в условиях широко распространенного общественного признания.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Двое детей умерли после того, как мать оставила их в раскаленной машине, чтобы «преподать урок» →
- Мужчина и его 11-летний внук погибли в результате аварии в Деленде →
- Белый полицейский выстрелил в темнокожего коллегу на месте преступления →
- В Калифорнии полицейский, пытавшийся застрелить собаку, убил подростка →
- Больше десятка калифорнийских городов страдает от жары выше 40 градусов →
- Двое детей умерли после того, как мать оставила их в раскаленной машине, чтобы «преподать урок» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115071
http://www.americaru.com/news/115071