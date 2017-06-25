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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДвое детей умерли после того, как мать оставила их в раскаленной машине, чтобы преподать урок
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Двое детей умерли после того, как мать оставила их в раскаленной машине, чтобы «преподать урок»


Двое детей умерли после того, как мать оставила их в раскаленной машине, чтобы преподать урок
Фото: AmericaRU.com
Двое детей не пережили воспитательный урок, который преподнесла им мать. Синтия Мария Рэндольф (Cynthia Marie Randolph) арестована, поскольку ее дети скончались после пребывания в раскаленной машине.

В день, когда ее двое детей были найдены мертвыми, Синтия Мария Рэндольф из Техаса рассказала следователям о кошмаре матери: она складывала белье и смотрела телевизор, а ее дочь и сын в возрасте 2 и 16 месяцев играли в закрытой солнечной комнате на крыльце. Мать пошли проверить, как ведут себя дети, и оказалось, что «они ушли», - так она заявила полиции. Через полчаса поиска она якобы нашла их внутри Honda Crosstour 2010 года, припаркованной у дома. Дети были без сознания.

Приехавшие на место медики не смогли спасти детей. Температура воздуха на улице в этот день превышала 35 градусов Цельсия.

Позднее выяснилось, что женщина обманула полицию. Она сама закрыла своих детей в горячей машине с целью «преподнести им урок».

В США более 600 детей погибли в горячих автомобилях с 1998 года.
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