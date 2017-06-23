Двое детей умерли после того, как мать оставила их в раскаленной машине, чтобы «преподать урок»

23 июня 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Двое детей не пережили воспитательный урок, который преподнесла им мать. Синтия Мария Рэндольф (Cynthia Marie Randolph) арестована, поскольку ее дети скончались после пребывания в раскаленной машине.В день, когда ее двое детей были найдены мертвыми, Синтия Мария Рэндольф из Техаса рассказала следователям о кошмаре матери: она складывала белье и смотрела телевизор, а ее дочь и сын в возрасте 2 и 16 месяцев играли в закрытой солнечной комнате на крыльце. Мать пошли проверить, как ведут себя дети, и оказалось, что «они ушли», - так она заявила полиции. Через полчаса поиска она якобы нашла их внутри Honda Crosstour 2010 года, припаркованной у дома. Дети были без сознания.Приехавшие на место медики не смогли спасти детей. Температура воздуха на улице в этот день превышала 35 градусов Цельсия.Позднее выяснилось, что женщина обманула полицию. Она сама закрыла своих детей в горячей машине с целью «преподнести им урок».В США более 600 детей погибли в горячих автомобилях с 1998 года.