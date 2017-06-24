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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМужчина и его 11-летний внук погибли в результате аварии в Деленде
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Мужчина и его 11-летний внук погибли в результате аварии в Деленде


Мужчина и его 11-летний внук погибли в результате аварии в Деленде
Фото: AmericaRU.com
По словам сотрудников правоохранительных органов, в результате автомобильной аварии в Деленде погибли 73-летний мужчина и его 11-летний внук.

Авария произошла в четверг на бульваре Каскад-Парк около 10 часов вечера, сообщает Дорожно-патрульная служба Флориды. Как заявили стражи порядка, Chevy Camaro ехал на большой скорости в направлении бульвара. Когда он повернул на перекрестке, то столкнулся с пикапом.

Пикап перевернулся и загорелся, и оба пассажира погибли. Ассоциация профессиональных пожарных округа Волуси заявила, что погибший лейтенант Джоэл Бейкер (Joel Baker) был волонтером. Организация сообщила на своей странице в Facebook, что погибший мальчик был внуком Бейкера, но его имя не разглашается. Полиция сообщила, что Camaro также загорелся, и водитель получил серьезные ранения.
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