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Ученые изучили механизм многозадачности мозга


Ученые изучили механизм многозадачности мозга
Фото: AmericaRU.com
Многозадачность - это священный Грааль всех работников. Новое исследование показало, как можно выполнять нескольких дел одновременно более эффективно.

Хотя многозадачность - очень востребованная способность, многие из нас не могут ее достичь. Вместо того, чтобы параллельно заниматься двумя делами, мы бегаем от одного к другому, вынуждая каждый раз переключаться концентрацию внимания. Однако это снижает производительность примерно на 40 процентов, что, безусловно, не идеально.

Ученые Тель-Авивского университета обнаружили, что «реактивация заученных знаний» приводит к более эффективной многозадачности. Они научили испытуемых печатать на клавиатуре последовательность чисел одной рукой. После этого спустя месяц участникам требовалось выполнить то же задание, но вдобавок печатать ряд цифр другой рукой. Задействовав механизм реактивации, испытуемые могли совершить два действия.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Current Biology».
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