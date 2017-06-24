Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:03 am | Чикаго 6:03 am | Сан-Франциско 4:03 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЛетняя жара делает людей капризными и нежелающими помочь
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Летняя жара делает людей капризными и нежелающими помочь


Летняя жара делает людей капризными и нежелающими помочь
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что во время летней жары люди не просоциальны, а точнее менее склонны помогать.

Специалисты Лихайского университета обнаружили, что в жару испытуемые были на 50 процентов менее склонны к просоциальному поведению, в том числе: добровольной помощи, активному слушанию и выдвижению предложений. Даже небольшие колебания температуры изменяли поведение. Интересно, что напоминание о жаре увеличивало негативную эмоциональность испытуемых, но не оказывало никакого влияния на просоциальное поведение.

«Мы обнаружили, что температура воздуха влияет на отдельные состояния, которые формируют эмоциональные и поведенческие реакции, поэтому люди менее склонны помогать в дискомфортной среде, находя различные причины для оправдания», - отметили ученые.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Social Psychology».

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115061
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus