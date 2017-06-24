Летняя жара делает людей капризными и нежелающими помочь

24 июня 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115061

Новое исследование показало, что во время летней жары люди не просоциальны, а точнее менее склонны помогать.Специалисты Лихайского университета обнаружили, что в жару испытуемые были на 50 процентов менее склонны к просоциальному поведению, в том числе: добровольной помощи, активному слушанию и выдвижению предложений. Даже небольшие колебания температуры изменяли поведение. Интересно, что напоминание о жаре увеличивало негативную эмоциональность испытуемых, но не оказывало никакого влияния на просоциальное поведение.«Мы обнаружили, что температура воздуха влияет на отдельные состояния, которые формируют эмоциональные и поведенческие реакции, поэтому люди менее склонны помогать в дискомфортной среде, находя различные причины для оправдания», - отметили ученые.Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Social Psychology».