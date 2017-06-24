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Главная страница → Раздел: ПолитикаДо своего ухода с поста Обама одобрил кибероружие против российской инфраструктуры
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До своего ухода с поста Обама одобрил «кибероружие» против российской инфраструктуры


До своего ухода с поста Обама одобрил кибероружие против российской инфраструктуры
Фото: AmericaRU.com
В ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года бывший президент Барак Обама (Barack Obama) уполномочил внедрение кибероружия в российскую инфраструктуру, прежде чем он покинул свой пост, передает Washington Post.

Президент Дональд Трамп должен решить, следует ли использовать цифровой эквивалент бомбы, которая находилась в состоянии разработки, когда Обама покинул Белый дом в январе. Эта ранее нераскрытая деталь была частью отчета, который дает, возможно, самую подробную информацию о деятельности администрации Обамы в ответ на вмешательство России в выборы, которое высшие законодатели назвали нападением на американскую демократию.

Инцидент был расследован ФБР и Конгрессом, а Трамп неоднократно называл расследование «охотой на ведьм», призванной дискредитировать его президентство. Сообщается, что Трамп находится под следствием относительно того, пытался ли он помешать расследованию ФБР.

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