До своего ухода с поста Обама одобрил «кибероружие» против российской инфраструктуры

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Президент Дональд Трамп должен решить, следует ли использовать цифровой эквивалент бомбы, которая находилась в состоянии разработки, когда Обама покинул Белый дом в январе. Эта ранее нераскрытая деталь была частью отчета, который дает, возможно, самую подробную информацию о деятельности администрации Обамы в ответ на вмешательство России в выборы, которое высшие законодатели назвали нападением на американскую демократию.
Инцидент был расследован ФБР и Конгрессом, а Трамп неоднократно называл расследование «охотой на ведьм», призванной дискредитировать его президентство. Сообщается, что Трамп находится под следствием относительно того, пытался ли он помешать расследованию ФБР.
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