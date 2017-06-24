Google перестанет проверять почту пользователей Gmail

24 июня 2017 года, 14:44

Фото: AmericaRU.com

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Компания Google прекратит сканирования содержимого отдельных пользователей Gmail в целях подбора рекламных предложений, чем занималась почти с первого момента запуска своего почтового сервиса.Пользователи бесплатного Gmail по-прежнему будут получать рекламу, но теперь у них появится возможность настроить ее самостоятельно. Однако будет сложнее найти и удержать корпоративных клиентов для своего облачного сервиса, сообщает Диана Грин (Diane Greene), начальник отдела «облачных сервисов» Google. «G Suite Gmail уже не используется в качестве вводных данных для персонализации рекламы. В этом году мы планируем перейти к этой практике и в отношении бесплатных пользователей Gmail», - заявила Грин.Google все еще может анализировать историю поиска, просмотр видео на YouTube и другие действия в Chrome, пока пользователь не войдет в свою учетную запись Gmail.