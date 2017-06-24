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Всего три изменения в образе жизни могут помочь предотвратить деменцию


Всего три изменения в образе жизни могут помочь предотвратить деменцию
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что простые изменения в образе жизни могут задержать наступление деменции или замедлить ее прогрессирование.

По словам специалистов Национальной академии наук, инженерии и медицины, эти изменения включают обучение познавательным навыкам, контроль артериального давления и физические упражнения. «Все беспокоятся о своем познавательном функционировании, но не стоит чувствовать себя беспомощным. Вы должны контролировать свое здоровье мозга», - отметили ученые.

Обучение познавательным навыкам: структурированные программы, иногда на компьютере, направленные на улучшение логики, способности принимать решения и тренировку памяти. Тем не менее, они остаются спорными и еще не доказано, что программы предотвращают или замедляют деменцию.
Контроль артериального давления: снижение высокого кровяного давления с помощью лекарств, диеты и физических упражнений - особенно в зрелом возрасте - может предотвратить или отсрочить болезнь Альцгеймера.

Физическая активность: увеличение физической активности может задержать или замедлить возрастную деменцию. Кроме того, спорт также полезен для предотвращения инсульта.
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