Белый полицейский выстрелил в темнокожего коллегу на месте преступления

24 июня 2017 года, 13:26

Фото: AmericaRU.com

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В Сент-Луисе белый полицейский выстрелил в темнокожего коллегу, который находился не при исполнении служебных обязанностей и пытался помочь на месте преступления.По словам правоохранительных органов, полицейский помогал найти предполагаемых угонщиков. Как передает St. Louis Post-Dispatch, украденный автомобиль разбился рядом с домом стража порядка, и он вышел на улицу, прихватив служебное оружие. Двое полицейских, увидев пистолет, приказали ему лечь на землю, и он подчинился. Когда они узнали, что это 11-летний ветеран Департамента полиции, то попросили подойти, но вновьприбывшие на место происшествия полицейские выстрелили в коллегу.Пуля попала в руку, и в настоящее время полицейского уже отпустили из больницы. По словам его адвоката, стрельба является реальной проблемой общества, а темнокожего профессионала своего дела на улице приняли за обычного парня. «Существует такое мнение, что темнокожего автоматически стоит опасаться», - сказал он.