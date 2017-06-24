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Главная страница → Раздел: События/СкандалыБелый полицейский выстрелил в темнокожего коллегу на месте преступления
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Белый полицейский выстрелил в темнокожего коллегу на месте преступления


Белый полицейский выстрелил в темнокожего коллегу на месте преступления
Фото: AmericaRU.com
В Сент-Луисе белый полицейский выстрелил в темнокожего коллегу, который находился не при исполнении служебных обязанностей и пытался помочь на месте преступления.

По словам правоохранительных органов, полицейский помогал найти предполагаемых угонщиков. Как передает St. Louis Post-Dispatch, украденный автомобиль разбился рядом с домом стража порядка, и он вышел на улицу, прихватив служебное оружие. Двое полицейских, увидев пистолет, приказали ему лечь на землю, и он подчинился. Когда они узнали, что это 11-летний ветеран Департамента полиции, то попросили подойти, но вновьприбывшие на место происшествия полицейские выстрелили в коллегу.

Пуля попала в руку, и в настоящее время полицейского уже отпустили из больницы. По словам его адвоката, стрельба является реальной проблемой общества, а темнокожего профессионала своего дела на улице приняли за обычного парня. «Существует такое мнение, что темнокожего автоматически стоит опасаться», - сказал он.
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