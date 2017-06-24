Джоан Роулинг рассказала, что на самом деле было два Гарри Поттера

24 июня 2017 года, 12:48

Фото: AmericaRU.com

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Джоан Роулинг (Joanne Rowling) обнародовала новую подробность, которая может встряхнуть всю вселенную «Гарри Поттера».В сообщении на сайте Pottermore под названием «семья Поттера» автор бестселлера рассказала, что волшебному миру были известны два Гарри Поттера. Гарри Поттер, которого мы знаем, на самом деле назван в честь своего прадеда.Роулинг написала, что Генри Поттер (для близких - Гарри) был прямым потомком Хардвина и Иоланты и служил в Визенгамоте с 1913 по 1921 год. По словам писательницы, старший Гарри публично осудил тогдашнего министра магии, Арчера Эвермонде, который запрещал волшебникам помогать маглам завершить Первую мировую войну. Эта любовь к маглам привела к тому, что его семью исключили из «Справочника чистокровных волшебников».Старший Гарри Поттер - отец Фламанта Поттера, чей сын - Джеймс Поттер. Джеймс Поттер женился на Лили Эванс, волшебнице из семьи маглов, и у них родился Гарри Поттер, которой так полюбился поклонникам саги.