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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжоан Роулинг рассказала, что на самом деле было два Гарри Поттера
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Джоан Роулинг рассказала, что на самом деле было два Гарри Поттера


Джоан Роулинг рассказала, что на самом деле было два Гарри Поттера
Фото: AmericaRU.com
Джоан Роулинг (Joanne Rowling) обнародовала новую подробность, которая может встряхнуть всю вселенную «Гарри Поттера».

В сообщении на сайте Pottermore под названием «семья Поттера» автор бестселлера рассказала, что волшебному миру были известны два Гарри Поттера. Гарри Поттер, которого мы знаем, на самом деле назван в честь своего прадеда.

Роулинг написала, что Генри Поттер (для близких - Гарри) был прямым потомком Хардвина и Иоланты и служил в Визенгамоте с 1913 по 1921 год. По словам писательницы, старший Гарри публично осудил тогдашнего министра магии, Арчера Эвермонде, который запрещал волшебникам помогать маглам завершить Первую мировую войну. Эта любовь к маглам привела к тому, что его семью исключили из «Справочника чистокровных волшебников».

Старший Гарри Поттер - отец Фламанта Поттера, чей сын - Джеймс Поттер. Джеймс Поттер женился на Лили Эванс, волшебнице из семьи маглов, и у них родился Гарри Поттер, которой так полюбился поклонникам саги.
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